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В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ТАРИФЫ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ


12:56 04.12.2020

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №76 от 23 ноября 2020 года повышены тарифы на некоторые услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет портале документу, абонементная плата за отдельный стационарный телефон при повременной оплате вырастет до Br3,59 в месяц, за спаренный - до Br2,9 в месяц.

Повременная плата за каждую полную или неполную минуту соединения составит Br0,0073

Абонементная плата за стационарный телефон, не переведенный на повременную оплату, за отдельный телефон индивидуального пользования составит Br5,07 в месяц, за отдельный телефон коллективного пользования - Br7,73 в месяц, за спаренные телефоны - Br3,82 в месяц.

Минута междугородней связи при соединении без помощи телефониста обойдется в Br0,0192, с помощью телефониста – в Br0,0288.

Стоимость пересылки простых отправлений (почтовой карточки, письма массой до 20 г и бандероли массой до 20 г) внутри Беларуси будет стоить Br0,6 для физлиц, для юридических лиц и ИП - Br0,5 за одно отправление.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.
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