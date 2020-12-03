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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОССТАНДАРТ ИЗУЧИЛ КОММЕНТАРИИ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК (МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ
11:12 04.12.2020
На Правовом форуме Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта постановления Государственного комитета по стандартизации «Об утверждении Правил разработки и применения методик (методов) измерений».
Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения в области обеспечения единства измерений в части разработки, применения, изменения и отмены первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии и изложенных в отдельном документе.
Как сообщили в Госстандарте, в специальной теме Правового форума комментарии оставлены двумя участниками.
Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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