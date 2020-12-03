На Правовом форуме Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта постановления Государственного комитета по стандартизации «Об утверждении Правил разработки и применения методик (методов) измерений».

Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения в области обеспечения единства измерений в части разработки, применения, изменения и отмены первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии и изложенных в отдельном документе.

Как сообщили в Госстандарте, в специальной теме Правового форума комментарии оставлены двумя участниками.

Ознакомиться с результатами поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.