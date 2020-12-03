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НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ В БЕЛАРУСИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ


10:02 04.12.2020

Постановлением Министерства лесного хозяйства № 19 от 18 ноября 2020 г. утверждена Инструкция о порядке расчета пропускной способности охотничьих угодий.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, пропускная способность охотничьих угодий определяется для ограничения количества реализуемых охотничьих путевок на охотничьих животных ненормируемых видов на день охоты в весеннем и (или) летне-осеннем и (или) осенне-зимнем сезоне охоты.

Она рассчитывается пользователем на всю территорию охотничьих угодий (кроме зоны покоя) или на одну или несколько единиц внутрихозяйственного деления территории охотничьих угодий и устанавливается по решению пользователя посредством издания локального правового акта.

В пропускную способность включаются охотничьи путевки, выдаваемые на сезон охоты, один или несколько охотничьих дней.

Нормы площади охотничьих угодий на одного охотника по сезонам охоты составят: 5 га – в весенний сезон; 10 га – в летне-осенний и осенне-зимний сезоны.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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