Постановлением Министерства лесного хозяйства № 19 от 18 ноября 2020 г. утверждена Инструкция о порядке расчета пропускной способности охотничьих угодий.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, пропускная способность охотничьих угодий определяется для ограничения количества реализуемых охотничьих путевок на охотничьих животных ненормируемых видов на день охоты в весеннем и (или) летне-осеннем и (или) осенне-зимнем сезоне охоты.

Она рассчитывается пользователем на всю территорию охотничьих угодий (кроме зоны покоя) или на одну или несколько единиц внутрихозяйственного деления территории охотничьих угодий и устанавливается по решению пользователя посредством издания локального правового акта.

В пропускную способность включаются охотничьи путевки, выдаваемые на сезон охоты, один или несколько охотничьих дней.

Нормы площади охотничьих угодий на одного охотника по сезонам охоты составят: 5 га – в весенний сезон; 10 га – в летне-осенний и осенне-зимний сезоны.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.