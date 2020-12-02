На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов Беларуси по вопросам аудиторской деятельности.

В частности, проектом предусмотрено утверждение новой редакции национальных правил аудиторской деятельности «Внутренняя оценка качества работы аудиторов», которой устанавливаются требования к организации системы внутренней оценки качества аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя, а также к принципам и процедурам, устанавливаемым аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем в отношении каждого элемента системы внутренней оценки качества для обеспечения разумной уверенности в том, что аудиторская организация, аудитор – индивидуальный предприниматель и их работники обеспечивают качество выполнения каждого аудиторского задания.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, разработка проекта обусловлена введением в действие на территории Республики Беларусь международных стандартов аудиторской деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 13 декабря 2020 г. на электронную почту: .