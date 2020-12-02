ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНФИНА ПО ВОПРОСАМ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 13 ДЕКАБРЯ


15:22 03.12.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов Беларуси по вопросам аудиторской деятельности.

В частности, проектом предусмотрено утверждение новой редакции национальных правил аудиторской деятельности «Внутренняя оценка качества работы аудиторов», которой устанавливаются требования к организации системы внутренней оценки качества аудиторской организации, аудитора – индивидуального предпринимателя, а также к принципам и процедурам, устанавливаемым аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем в отношении каждого элемента системы внутренней оценки качества для обеспечения разумной уверенности в том, что аудиторская организация, аудитор – индивидуальный предприниматель и их работники обеспечивают качество выполнения каждого аудиторского задания.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, разработка проекта обусловлена введением в действие на территории Республики Беларусь международных стандартов аудиторской деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 13 декабря 2020 г. на электронную почту: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2020
валюта курс
EUR 3.1249
USD 2.5881
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1249 +0.0249
USD 2.5881 -0.0024
RUB 3.4247 +0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1350
USD 2.5860 2.5900
RUB 3.4330 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2120
EUR/RUB 90.9000 91.4000
USD/RUB 75.2000 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте