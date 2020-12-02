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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТОТЧЕТНОСТИ 1-ВОДА И УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
14:33 03.12.2020
Постановлением Национального статистического комитета от 16 октября 2020 г. № 87 внесены изменения в форму государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) и указания по ее заполнению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, актуализированная форма и указания по ее заполнению размещены по ссылке.
В министерстве обращают внимание, что отчет об использовании воды за 2020 год необходимо представить в соответствующий областной (Минский городской) комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды до 30 января 2021 года.
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