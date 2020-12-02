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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ НА ПРИСВОЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА
12:54 03.12.2020
Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 13 от 13 ноября 2020 г. определен порядок проведения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификации судебного эксперта.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены:
Инструкция о порядке проведения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификации судебного эксперта и выдачи свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта;
Положение о комиссии по вопросам лицензирования деятельности по проведению судебных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно Инструкции, аттестация претендента на присвоение квалификации судебного эксперта проходит в форме квалификационного экзамена. Проводит экзамен комиссия по вопросам лицензирования деятельности по проведению судебных экспертиз.
Экзамен проводится в два этапа: первый (по специальным вопросам) – в форме собеседования по экзаменационным билетам; второй (по вопросам процессуального законодательства) – в форме письменного тестирования.
Также постановлением установлены:
перечень видов (подвидов) судебных экспертиз, проведение которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по проведению судебных экспертиз;
перечень специальностей (направлений специальностей) высшего образования, позволяющих претендовать на присвоение квалификации судебного эксперта по соответствующему виду (подвиду) судебной экспертизы;
форма заявления о присвоении квалификации судебного эксперта и выдаче свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта.
На официальном сайте Государственного комитета судебных экспертиз можно будет ознакомиться с информацией об учреждениях образования, реализующих образовательные программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, и повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по специальностям направления образования «Судебная экспертиза».
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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