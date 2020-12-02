С 1 декабря 2020 года вступили в силу изменения в Положение об общественной экологической экспертизе, которые направлены на совершенствование порядка проведения общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) с учетом правоприменения, устранение несоответствий и пробелов в регулировании отношений между инициаторами ОЭЭ и заказчиками проектной и иной документации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, изменилось само определение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ).

В понятие «общественная экологическая экспертиза» дополнительно включено установление соответствия или несоответствия проектных решений, содержащихся в предпроектной (предынвестиционной) документации, градостроительных проектах, регламентам градостроительного развития и использования территорий.

Изменился перечень объектов, попадающих под оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Теперь процедурой общественной экологической экспертизы охвачены все уровни и виды градостроительного развития территорий.

Внесенные изменения устраняют правовую неопределенность и позволяют общественности реализовать право на проведение ОЭЭ в ходе общественных обсуждений градостроительных проектов и отчетов об ОВОС.

Важно отметить, что общественная экологическая экспертиза не проводится при реконструкции объектов, указанных в ст. 7 Закона о государственной экологической экспертизе, в случае если не проводится ОВОС.

Кроме того, скорректирован порядок инициирования общественностью проведения ОЭЭ.

Для проведения общественной экологической экспертизы проектной документации инициаторы в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений, указанной в уведомлении об общественных обсуждениях, опубликованном в печатных средствах массовой информации и размещенном их организатором на своем официальном сайте в интернете […] (при наличии такого сайта) в разделе «Общественные обсуждения», направляют заказчику заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы […].

Так, установлено право инициировать ОЭЭ в течение 10 рабочих дней с момента начала проведения общественных обсуждений. По истечении указанного срока заявления не рассматриваются.

При этом следует учесть, что порядок проведения общественных обсуждений градостроительной документации определен Положением о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а порядок проведения общественных обсуждений отчетов об ОВОС определен Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений. В указанных Положениях определено содержание соответствующих уведомлений о проведении общественных обсуждений.

Если инициаторов для проведения ОЭЭ несколько, то заказчик информирует всех инициаторов о дате, времени и условиях представления проектной документации в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений.

Проектная документация передается заказчиком инициатору не менее чем за 35 календарных дней до направления ее на государственную экологическую экспертизу.

Также установлено, что в случае необходимости доработки проектной документации по результатам общественных обсуждений заказчик должен проинформировать об этом всех инициаторов с указанием планируемых сроков ее доработки.

Ранее проектная документация направлялась для проведения ОЭЭ в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявления о проведении ОЭЭ.

Изменился порядок информирования инициаторов и организаторов.

Расширены обязанности инициаторов ОЭЭ, а также организаторов общественных обсуждений.

В частности, инициатор в течение 7 рабочих дней после получения от заказчика проектной документации также должен уведомить организатора общественных обсуждений о необходимости размещения на его официальном сайте в сети Интернет в разделе “Общественные обсуждения” сообщения о проведении ОЭЭ.

Инициаторы могут организовывать информирование заинтересованной общественности о ходе проведения ОЭЭ и ее результатах (предварительных и окончательных) путем публикации в печатных СМИ, сети Интернет, почтовой рассылки, проведения встреч, круглых столов, семинаров.

В соответствии с новой редакцией Положения заказчик в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений должен проинформировать всех инициаторов о дате, времени и условиях представления проектной документации. Ранее это требование необходимо было выполнить только в случае поступления заявлений по одному объекту ОЭЭ от двух и более инициаторов.