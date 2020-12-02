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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МИНСКА ПОДОРОЖАЕТ С 9 ДЕКАБРЯ


09:58 03.12.2020

Решением Мингорисполкома № 3868 от 26 ноября 2020 года с 9 декабря подорожает стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одна поездка в городском транспорте станет дороже на 10 копеек.

Одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек.

Покупка талона у водителя – в 80 копеек, в автобусах-экспресс –в 90 и 95 копеек соответственно. Жетон в метро будет стоить 80 копеек.

На 15% повысятся цены на проездные документы.

Безлимитные проездные на 3 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай) на 1 сутки будут стоить Br3,71; на 2 суток - Br6,55; на 3 суток - Br9,03.

Проездные на 10 суток на один вид наземного транспорта (автобус, троллейбус или трамвай, кроме автобусов-экспресс) будут стоить Br11,88; на автобус-экспресс — Br14,25; на метрополитен — Br12,67.

Проездные на 10 суток на два вида транспорта будут стоить: автобус-троллейбус или автобус-трамвай, или троллейбус-трамвай — Br15,83; автобус-метрополитен или троллейбус-метрополитен, или трамвай-метрополитен — Br16,35; автобус экспресс-троллейбус или автобус экспресс-трамвай — Br17,41.

Проездные на 10 суток на три вида транспорта будут стоить: автобус-троллейбус-трамвай — Br18,81; на метро и два наземных — Br19,22; на метро и два наземных, включая автобус-экспресс — Br20,48.

Проездной на 10 суток на автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен обойдется в Br21,68.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 км.

Ознакомиться с тарифами более подробно можно на сайте НЦПИ.
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