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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ АКТУАЛИЗИРОВАЛО ПЕРЕЧНИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В АССОРТИМЕНТНЫЕ ПЕРЕЧНИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
17:35 02.12.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 74 от 19 ноября 2020 г. установлены новые перечни товаров, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, основными нововведениями являются: исключение из перечней 5 видов товаров; изменение редакции 34 видов товаров; корректировка количества разновидностей 40 видов товаров; установление отдельного перечня для магазинов типа «дискаунтер»; исключение типа «узкоспециализированные магазины»; снижение минимальной торговой площади магазинов «супермаркет» до 600 кв. м; приведение видов и типов розничных торговых объектов в соответствие с Инструкцией, утвержденной постановлением МАРТ № 59 от 15 сентября 2020 г.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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