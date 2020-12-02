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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
16:01 02.12.2020
Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 10 от 26 октября 2020 г. установлены требования к материально-технической базе и условиям проведения судебных экспертиз по их видам (подвидам).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, одним из таких требований является наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании материально-технической базы, необходимой для проведения судебных экспертиз по их видам (подвидам).
Также установлено, что судебные экспертизы должны проводиться в помещениях, оснащенных:
техническими средствами охраны и (или) иными средствами защиты и обеспечения сохранности материалов и объектов, поступивших для проведения судебной экспертизы, а также образцов для сравнительного исследования, химических реактивов и т.д. (металлическими сейфами, шкафами, холодильниками, морозильниками и др.);
вычислительной, копировально-множительной техникой, средствами фото- и видеофиксации.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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