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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЮСТ РАССМОТРЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


13:20 02.12.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона «О волонтерской деятельности», проведенного Министерством юстиции.

Проект направлен на определение правовых и организационных основ волонтерской деятельности, а также на стимулирование развития волонтерской деятельности в Республике Беларусь и повышение ее престижа.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 20 ноября 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в нем приняли участие более 60 человек, среди которых также были представители Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного университета, Белорусской сельскохозяйственной академии, Полоцкого государственного университета, юридической клиники учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». Активное участие в обсуждении проекта приняли и представители зоозащитных организаций.

Участниками обсуждения было высказано более 80 различных предложений по проекту Закона, в том числе по вопросам его структуры, направлений и принципов осуществления волонтерской деятельности, правового статуса волонтера, волонтерских организаций и получателя волонтерской помощи, соблюдения конфиденциальности при осуществлении волонтерской деятельности, осуществления международной волонтерской деятельности и др.

В целом законопроект был воспринят положительно. Отдельные из представленных предложений были реализованы в проекте (в том числе в отношении правового статуса волонтеров, обязанностей волонтерских организаций, направлений волонтерской деятельности, пр.).
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