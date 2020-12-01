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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫСИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ


15:50 01.12.2020

Решением Брестского облисполкома № 647 от 26 ноября 2020 года повышены тарифы на проезд в общественном транспорте.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, стоимость проезда повысилась на 10 копеек до 70 копеек, в экспресс-маршрутах – до 80 копеек.

Тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении повышаются на обычных маршрутах до 9 копеек за один километр проезда, на скоростных маршрутах до 11 копеек и дополнительных рейсах до 12 копеек, на экспрессных маршрутах до 11 копеек.

Решением также утверждена стоимость месячных проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров троллейбусами, автобусами с разрешенной максимальной массой более 5000 кг на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении.

В частности, месячный проездной в Бресте на автобус или троллейбус обойдется в 31,50 рубля, проездной на автобус и троллейбус – в 42,04 рубля.

В Барановичах, Пинске и Кобрине месячный проездной на автобус стоит 30,67 рубля, в других городах региона - 26,77 рубля.
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