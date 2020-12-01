С 1 декабря 2020 года в Беларуси не допускается использование ИП кассового оборудования без подключения к системе контроля кассового оборудования (СККО). Об этом сообщает инспекция МНС по Минской области.

«1 декабря 2020 года в соответствии с нормами постановления Совета министров и Национального банка от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» наступает срок обязательного подключения к СККО кассового оборудования индивидуальных предпринимателей (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на автозаправочных станциях нефтепродуктами, сжиженными углеводородными газами и природным топливным компримированным газом, иными товарами и оказывающими на автозаправочных станциях услуги; деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси; продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более)!, - говорится в сообщении инспекции.

В нем обращается внимание индивидуальных предпринимателей, что к 1 декабря 2020 г. одномоментное подключение к СККО кассового оборудования всех желающих будет невозможно. Именно с этой целью РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» утверждены графики подключения. Кассовое оборудование индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих график, будет подключаться к СККО в последнюю очередь по мере освобождения специалистов.

Во избежание ситуации, когда индивидуальные предприниматели с 1 декабря 2020 года либо будут вынуждены приостановить деятельность до момента подключения к системе, либо будут работать с нарушениями требований законодательства и привлекаться к административной ответственности, в МНС напоминают ИП о необходимости своевременного подключения кассового оборудования к СККО и соблюдения графиков подключения, а также о наличии возможности использования программных касс или кассовых суммирующих аппаратов.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, содержатся на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Информация о порядке подключения к СККО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».