ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕЛАЭС


12:00 01.12.2020

Указом № 447 от 30 ноября 2020 г. определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, первый блок БелАЭС будет введен в 2021 году, АЭС – в первом полугодии 2022 г.

Введение в эксплуатацию АЭС будет осуществляться, согласно программам ввода в эксплуатацию первого и второго блоков электростанции, утвержденным ее оператором – РУП «Белорусская атомная электростанция».

Правительству поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.

Правительство также будет назначать приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока и утверждать акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
валюта курс
EUR 3.0987
USD 2.5873
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0987 +0.0193
USD 2.5873 +0.0056
RUB 3.3982 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0980 3.1020
USD 2.5880 2.5930
RUB 3.3880 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1980
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 76.3000 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте