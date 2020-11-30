Указом № 447 от 30 ноября 2020 г. определены сроки ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, первый блок БелАЭС будет введен в 2021 году, АЭС – в первом полугодии 2022 г.

Введение в эксплуатацию АЭС будет осуществляться, согласно программам ввода в эксплуатацию первого и второго блоков электростанции, утвержденным ее оператором – РУП «Белорусская атомная электростанция».

Правительству поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.

Правительство также будет назначать приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока и утверждать акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством.