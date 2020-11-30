|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАРУСЬ С 1 ДЕКАБРЯ СНИЖАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
10:45 01.12.2020
Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 679 от 28 ноября 2020 года.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $42 за 1 т (ранее - $42,2).
Пошлина на прямогонный бензин снижена с $23,2 до $23,1 за 1 т.
На товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла ставки остались прежними - $12,6 за 1 т.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2020
Курсы в банках
на 01.12.2020
Конвертация в банках
на 01.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте