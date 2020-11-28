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МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО РАСЧЕТНУЮ НОРМУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 2021 ГОД


15:28 30.11.2020

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 103 от 20 ноября 2020 г. установлена расчетная норма рабочего времени на 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, расчетная норма рабочего времени на 2021 год при полной норме его продолжительности составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2050 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2031 часов.

В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу.

Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена, исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112–117 ТК и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.
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