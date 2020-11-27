НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

12:43 30.11.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О входном контроле качества кабельно-проводниковой продукции». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан в целях защиты рынка Беларуси от некачественной кабельной продукции. Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 ноября по 10 декабря 2020 г.