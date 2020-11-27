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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
12:43 30.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О входном контроле качества кабельно-проводниковой продукции».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан в целях защиты рынка Беларуси от некачественной кабельной продукции.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 ноября по 10 декабря 2020 г.
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