Решением Гомельского областного исполнительного комитета № 918 от 19 ноября повышены тарифы на проезд в общественном транспорте.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, за поездку на автобусе и троллейбусе придется заплатить 70 копеек (ранее 60 копеек); за поездку на троллейбусе при покупке билета у водителя — 75 копеек (ранее 65 копеек). При этом поездка на экспрессном автобусе подорожала на 10 копеек- до 80.

Стоимость проездного на декаду на один вид транспорта составит 11 рублей 8 копеек (ранее 9 рублей 50 копеек); проездного на декаду на два вида транспорта — 14 рублей 79 копеек (ранее 12 рублей 68 копеек); проездного на месяц на один вид транспорта — 31 рубль 50 копеек (ранее 27 рублей); проездного на месяц на два вида транспорта — 42 рубля 4 копейки (ранее 36 рублей 3 копейки).

Кроме того, решением Гомельского областного исполнительного комитета № 917 от 19 ноября утверждены новые цены на проезд в пригородных автобусах и маршрутных такси.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда составят: на обычных маршрутах – 0,09 рубля; на скоростных маршрутах – 0,11 рубля; на дополнительных рейсах – 0,11 рубля; на экспрессных маршрутах – 0,12 рубля.

Решением также утверждены предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении, в том числе на дополнительных рейсах в регулярном сообщении, за один километр провоза: за каждое маломерное место багажа и (или) ручной клади – в размере 0,01 рубля; за каждое среднемерное место багажа и (или) ручной клади – в размере 0,02 рубля;