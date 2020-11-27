Постановлением Совета министров и Национального банка № 674/22 от 25 ноября 2020 г. утверждена Антиинфляционная программа на 2021-2023 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ принят в целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий.

В структуру Программы вошли 65 мероприятий по следующим направлениям:

денежно-кредитная политика;

структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики;

ценовая политика (прогнозирование (планирование) цен (тарифов), методология ценового регулирования, тарифное регулирование, организация и контроль ценообразования);

снижение сезонной волатильности цен;

противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции;

коммуникационная политика.

Республиканским органам государственного управления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, а также Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо представлять в Министерство антимонопольного регулирования и торговли информацию о ходе реализации программы.

О ходе ее реализации Совет министров будет информироваться ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.