Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 19 от 13 ноября 2020 г. определены нормы накладных расходов на 2020 год для организаций Минска, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на организации системы Министерства энергетики действие постановления не распространяется.

Правовым актом установлено, что накладные расходы на холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб. м воды) не могут быть более Br0,1105, на водоотведение (1 куб. м стоков) – не более Br0,0611.

За реализацию 1 гигакалории для отопления и горячего водоснабжения норма определена в размере не более Br9,28, за техобслуживание дома – не более Br0,0279 в тарифе на 1 кв. м общей площади, из которых Br0,0102 – расходы на содержание госзаказчиков в сфере ЖКХ.

Что касается техобслуживания лифта, то накладные расходы составят:

не более Br0,4061 (из них не более Br0,0705 на содержание госзаказчиков) – на одного проживающего (при установлении тарифов на данную услугу на одного проживающего);

не более Br0,0167 (из них не более Br0,0029 на содержание госзаказчиков) – на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения).

Расходы за обращение с ТКО определены не более Br1,3926 на 1 куб.м (из них не более Br0,3003 – на содержание госзаказчиков).

Нормативы установлены в размере: не более 10% – для технологических потерь тепловой энергии; не более 12% – для потерь и неучтенных расходов воды.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.