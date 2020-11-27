ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И РЯД НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ МИНСКА НА 2020 ГОД


18:04 27.11.2020

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 19 от 13 ноября 2020 г. определены нормы накладных расходов на 2020 год для организаций Минска, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на организации системы Министерства энергетики действие постановления не распространяется.

Правовым актом установлено, что накладные расходы на холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб. м воды) не могут быть более Br0,1105, на водоотведение (1 куб. м стоков) – не более Br0,0611.

За реализацию 1 гигакалории для отопления и горячего водоснабжения норма определена в размере не более Br9,28, за техобслуживание дома – не более Br0,0279 в тарифе на 1 кв. м общей площади, из которых Br0,0102 – расходы на содержание госзаказчиков в сфере ЖКХ.

Что касается техобслуживания лифта, то накладные расходы составят:

не более Br0,4061 (из них не более Br0,0705 на содержание госзаказчиков) – на одного проживающего (при установлении тарифов на данную услугу на одного проживающего);

не более Br0,0167 (из них не более Br0,0029 на содержание госзаказчиков) – на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения).

Расходы за обращение с ТКО определены не более Br1,3926 на 1 куб.м (из них не более Br0,3003 – на содержание госзаказчиков).

Нормативы установлены в размере: не более 10% – для технологических потерь тепловой энергии; не более 12% – для потерь и неучтенных расходов воды.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2020
валюта курс
EUR 3.0794
USD 2.5817
RUB 3.4056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0794 +0.0208
USD 2.5817 +0.0147
RUB 3.4056 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0850
USD 2.5840 2.5900
RUB 3.3950 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1920
EUR/RUB 90.4000 91.0000
USD/RUB 76.0000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте