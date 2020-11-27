Постановлением Министерства здравоохранения № 105 от 18 ноября 2020 г. утверждена Инструкция о порядке выписки пациентов, прошедших терапевтические радиологические процедуры с использованием открытых источников ионизирующего излучения, пациентов с имплантированными закрытыми источниками ионизирующего излучения.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, для принятия решения о выписке пациента, прошедшего терапевтическую радиологическую процедуру, проводится дозиметрический контроль. Он выполняется на расстоянии 1 метра от такого пациента с выбором максимального цифрового значения на любом уровне. Результаты дозиметрического контроля вносятся в журнал дозиметрического контроля и медицинскую карту стационарного пациента.

При выписке пациенту, прошедшему терапевтическую радиологическую процедуру, выдаются следующие документы: выписка из медицинской карты стационарного пациента (эпикриз); справка о выписке пациента, прошедшего терапевтическую радиологическую процедуру; подписанное обязательство о необходимости соблюдения правил поведения и мер радиационной безопасности.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.