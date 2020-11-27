|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОХОТНИЧЬИХ ПУТЕВОК
14:52 27.11.2020
Постановлением Министерства лесного хозяйства № 15 от 17 ноября 2020 г. установлены формы журнала регистрации охотничьих путевок, журнала регистрации разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ведомственное постановление от 6 августа 2018 г. № 20 «О реализации охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним» признается утратившим силу.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2020
Курсы в банках
на 27.11.2020
Конвертация в банках
на 27.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте