Постановлением Министерства лесного хозяйства № 15 от 17 ноября 2020 г. установлены формы журнала регистрации охотничьих путевок, журнала регистрации разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ведомственное постановление от 6 августа 2018 г. № 20 «О реализации охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.