|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 27 НОЯБРЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»
13:53 27.11.2020
С 27 ноября 2020 г. вступает в силу новая редакция Закона Беларуси «Об обеспечении единства измерений» (Закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 11 ноября 2019 г. № 254-З).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новая редакция закона направлена на совершенствование действующего законодательства с учетом практики его применения с 2006 г. и необходима для укрепления статуса и значения системы обеспечения единства измерений в республике, исключения правовых пробелов и совершенствования нормативной базы, а также для содействия устойчивому экономическому росту и динамичному развитию промышленности и бизнеса.
Обновленный закон отвечает положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и прилагаемого к нему Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений, продолжает политику, проводимую в СНГ в этой области, учитывает документы международных организаций по метрологии, опыт Европейского союза.
Применение новой редакции закона обеспечит комплексное, системное и согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения единства измерений на современном уровне. В большей степени будут защищены права и интересы государства, граждан и организаций, в том числе за счет обеспечения правовой определенности, ясности и прозрачности правил и процедур в сфере обеспечения единства измерений.
В новой редакции закона существенно увеличен объем понятийного аппарата; включены новые термины и определения. Для обеспечения полноты метрологической инфраструктуры в документ включены новые статьи: «Функции национального метрологического института», «Стандартные образцы», «Метрологическая прослеживаемость», «Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений», «Сличение результатов измерений».
Законом в большей степени разграничены полномочия государственной метрологической службы, юридических лиц (их метрологических служб) и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений в регулируемой (сфера законодательной метрологии) и нерегулируемой областях.
Сфера законодательной метрологии (СЗМ) в контексте нового закона не претерпела больших изменений. Государство оставляет за собой контроль выполнения принципов единства измерений в жизненно важных для страны и потребителей сферах деятельности. Сфера законодательной метрологии – обязательный элемент метрологической инфраструктуры, рекомендуемый международными организациями, в частности Международной организацией законодательной метрологии, членом которой Беларусь является с 1993 г.
Новая редакция закона вводит несколько элементов добровольного характера – проведение метрологических аудитов, сличение результатов измерений и др. Это будет востребовано промышленными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, другими субъектами экономики и поможет им улучшить метрологическое обеспечение производственной деятельности. Закон будет максимально способствовать внедрению современных технологий на промышленных предприятиях. С развитием цифровых интеллектуальных производств и переходом к Индустрии 4.0 актуальность метрологии, которая отвечает за предоставление точных данных для контроля качества продукции и производственных процессов, еще больше возрастет.
Предусмотренный обновленным законом Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений позволит аккумулировать всю юридически важную для субъектов экономики и госорганов информацию. Фонд будет включать базу данных утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов, результаты государственной поверки средств измерений, сведения об аттестованных методиках измерений, нормативную правовую базу в области обеспечения единства измерений.
В настоящее время разработаны и утверждаются порядка 20 нормативных правовых актов, которые развивают положения Закона. Они заменят технические кодексы установившейся практики, устанавливающие процедуры метрологических работ, разработку и содержание национальных эталонов, применение единиц величин и др.
Новая редакция Закона «Об обеспечении единства измерений» послужит дальнейшему поступательному развитию законодательной и прикладной метрологии, повышению ее роли в инновационном развитии национальной экономики и общества в целом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2020
Курсы в банках
на 27.11.2020
Конвертация в банках
на 27.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте