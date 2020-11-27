С 27 ноября 2020 г. вступает в силу новая редакция Закона Беларуси «Об обеспечении единства измерений» (Закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 11 ноября 2019 г. № 254-З).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новая редакция закона направлена на совершенствование действующего законодательства с учетом практики его применения с 2006 г. и необходима для укрепления статуса и значения системы обеспечения единства измерений в республике, исключения правовых пробелов и совершенствования нормативной базы, а также для содействия устойчивому экономическому росту и динамичному развитию промышленности и бизнеса.

Обновленный закон отвечает положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и прилагаемого к нему Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений, продолжает политику, проводимую в СНГ в этой области, учитывает документы международных организаций по метрологии, опыт Европейского союза.

Применение новой редакции закона обеспечит комплексное, системное и согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения единства измерений на современном уровне. В большей степени будут защищены права и интересы государства, граждан и организаций, в том числе за счет обеспечения правовой определенности, ясности и прозрачности правил и процедур в сфере обеспечения единства измерений.

В новой редакции закона существенно увеличен объем понятийного аппарата; включены новые термины и определения. Для обеспечения полноты метрологической инфраструктуры в документ включены новые статьи: «Функции национального метрологического института», «Стандартные образцы», «Метрологическая прослеживаемость», «Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений», «Сличение результатов измерений».

Законом в большей степени разграничены полномочия государственной метрологической службы, юридических лиц (их метрологических служб) и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений в регулируемой (сфера законодательной метрологии) и нерегулируемой областях.

Сфера законодательной метрологии (СЗМ) в контексте нового закона не претерпела больших изменений. Государство оставляет за собой контроль выполнения принципов единства измерений в жизненно важных для страны и потребителей сферах деятельности. Сфера законодательной метрологии – обязательный элемент метрологической инфраструктуры, рекомендуемый международными организациями, в частности Международной организацией законодательной метрологии, членом которой Беларусь является с 1993 г.

Новая редакция закона вводит несколько элементов добровольного характера – проведение метрологических аудитов, сличение результатов измерений и др. Это будет востребовано промышленными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, другими субъектами экономики и поможет им улучшить метрологическое обеспечение производственной деятельности. Закон будет максимально способствовать внедрению современных технологий на промышленных предприятиях. С развитием цифровых интеллектуальных производств и переходом к Индустрии 4.0 актуальность метрологии, которая отвечает за предоставление точных данных для контроля качества продукции и производственных процессов, еще больше возрастет.

Предусмотренный обновленным законом Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений позволит аккумулировать всю юридически важную для субъектов экономики и госорганов информацию. Фонд будет включать базу данных утвержденных типов средств измерений и стандартных образцов, результаты государственной поверки средств измерений, сведения об аттестованных методиках измерений, нормативную правовую базу в области обеспечения единства измерений.

В настоящее время разработаны и утверждаются порядка 20 нормативных правовых актов, которые развивают положения Закона. Они заменят технические кодексы установившейся практики, устанавливающие процедуры метрологических работ, разработку и содержание национальных эталонов, применение единиц величин и др.

Новая редакция Закона «Об обеспечении единства измерений» послужит дальнейшему поступательному развитию законодательной и прикладной метрологии, повышению ее роли в инновационном развитии национальной экономики и общества в целом.