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ПЕДРАБОТНИКАМ СФЕРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПОСОБИЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ К ОТПУСКУ


12:30 27.11.2020

Постановлением правительства № 675 от 25 ноября 2020 г. внесены изменения в постановление Совмина от 15 июня 2020 г. № 342 «Об особенностях оплаты труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников».

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, с 1 января 2021 г. пособие на оздоровление будет выплачиваться также работникам, осуществляющим педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Выплата будет производиться из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.

Постановлением Совмина № 342 от 15 июня 2020 г. единовременная выплата на оздоровление к отпуску была установлена педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
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