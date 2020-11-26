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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИМЕННЫЕ ЧЕКИ «ИМУЩЕСТВО» В БЕЛАРУСИ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В ОБРАЩЕНИИ ДО КОНЦА 2022 ГОДА
11:26 27.11.2020
Совет министров постановлением № 677 от 26 ноября 2020 г. установил срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» по 31 декабря 2022 г.
Государственному комитету по имуществу поручено в месячный срок довести до всеобщего сведения путем опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации, а также на официальном сайте комитета информацию о сроке обращения именных приватизационных чеков «Имущество» в соответствии с принятым постановлением, а также о порядке использования.
Документ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Совета министров от 28 февраля 2019 г. № 134 «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» признано утратившим силу.
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