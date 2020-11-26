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ЛУКАШЕНКО НАДЕЛИЛ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТЯХ И МИНСКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ


09:52 27.11.2020

Лукашенко 26 ноября подписал указ № 444, которым скорректированы указы № 305 от 25 августа 2017 года об уполномоченных представителях главы государства и № 125 от 28 марта 2019 года о представителях государства. Об этом сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом уполномоченные представители главы государства в областях и городе Минске наделены дополнительными правами, а именно: присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы. Определение перечня таких организаций возложено на Правительство.

«Указ направлен на усиление роли уполномоченных … в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов», - говорится в комментарии к документу.
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