27 ноября вступает в силу постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям от 6 октября 2020 г. № 39, которым внесены изменения в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, дополнены обязанности руководителей организаций, участников совместного домовладения.

Необходимо обеспечивать: периодическую проверку наружных пожарных лестниц, наружных металлических лестниц, предназначенных для эвакуации людей; своевременное выполнение предписаний и требований органов государственного пожарного надзора; проверку состояния противопожарного водоснабжения.

Правилами дополнительно определено, что граждане должны содержать в работоспособном и исправном состоянии установленные в жилых помещениях автономные пожарные извещатели, а также устройства вывода сигнала о срабатывании на фасад здания.

Не допускается:

оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенерирующие аппараты (если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них), курить папиросы, сигары, сигареты, сигариллы (сигариты) и подобные табачные изделия в кровати или ином месте для сна, а также выбрасывать их и спички непотушенными, в том числе из оконных проемов, с балконов (лоджий) жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории;

осуществлять запуск изделий, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью огня на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, а также со зданий, хозяйственных строений и сооружений;

повреждать установленные элементы систем пожарной автоматики и автономные пожарные извещатели, а также устройства вывода сигнала о срабатывании на фасад здания, демонтировать (за исключением случаев проведения ремонтных работ внутри помещений или устранения неисправностей с незамедлительным восстановлением их работоспособности), а также препятствовать их работе.

Изменения также коснулись: терминов и определений, применяемых в Правилах пожарной безопасности; требований к эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов, печей; требований к содержанию зданий, сооружений и помещений.