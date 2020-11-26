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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПУСКЕ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН К ПРИМЕНЕНИЮ В БЕЛАРУСИ
14:43 26.11.2020
Постановлением Совета министров № 673 от 24 ноября 2020 г. утверждено Положение о допуске единиц величин к применению в Беларуси.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, определены единицы величин, которые допускаются к применению на территории Беларуси; наименования, обозначения, соотношения единиц величин; правила написания и применения единиц величин; кратные и дольные значения единиц величин.
К применению допускаются единицы величин Международной системы единиц (МСИ) и внесистемные единицы величин. В частности, установленные перечни сформированы по следующим позициям: основные единицы величин МСИ; производные единицы величин, имеющие специальные наименования и обозначения; единицы величин, применяемые наравне с единицами величин МСИ; единицы величин, применяемые в отдельных областях; единицы количества и скорости передачи информации; единицы величин, применение которых обусловлено выполнением международных обязательств по международным договорам Республики Беларусь, а также международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и др.
Документ вступает в силу с 27 ноября 2020 г.
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