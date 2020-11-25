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УТОЧНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
12:36 26.11.2020
Постановлением Министерства связи и информатизации № 15 от 15 октября 2020 г. внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, среди нововведений:
конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год);
уточнение порядка применения мер внутреннего контроля в части принятия необходимых организационных мер в целях осуществления эффективного внутреннего контроля, включая проведение анализа применения мер внутреннего контроля, проведение оценки рисков, связанных с вышеуказанной деятельностью по легализацией доходов, с документальным фиксированием оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержания их в актуальном состоянии;
введение нормы о наличии сведений о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах с целью отнесения их к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Главой государства перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам; лицам, причастным к террористической деятельности.
Документ разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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