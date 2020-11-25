Лукашенко 25 ноября подписал указ № 442 "О продлении срока действия документов". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом на 6 месяцев продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года. Например, если срок действия разрешения истекает 1 декабря 2020 года, то он продлевается автоматически до 1 июня 2021 года.

Постановлением Совета министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы. Ожидается, что в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и многих иных документов.

Аналогичный подход уже применялся и хорошо себя зарекомендовал в первую волную пандемии. Так, согласно указу № 172 от 19 мая 2020 года разрешения и иные документы, срок действия которых истек с 30 апреля по 31 июля 2020 года, автоматически продлевались на 3 месяца.

В период сложной эпидемической обстановки данные меры позволят сократить количество посещений государственных органов для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования.