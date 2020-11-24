Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 12 от 9 ноября 2020 г. утверждены Правила профессиональной этики судебного эксперта.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основой для правил являются законодательство, критерии нравственности, традиции судебно-экспертной деятельности, общепринятые нормы этики и морали.

Они содержат общие нормы профессиональной этики с учетом специфики судебно-экспертной деятельности.

Правилами определены требования: общего характера; к гласности и предоставлению информации; регулирующие отношения судебного эксперта с гражданами; регулирующие отношения судебного эксперта с коллегами, представителями государственных органов и иных организаций; к разрешению конфликтных ситуаций; к ответственности судебного эксперта.

В частности, установлены принципы, которыми должен руководствоваться судебный эксперт в своей профессиональной деятельности: независимости; объективности и беспристрастности; порядочности; профессиональной компетентности; безупречного поведения; конфиденциальности.

Если вопросы профессиональной этики не урегулированы законодательством в сфере судебно-экспертной деятельности или данными правилами, судебный эксперт должен соблюдать сложившиеся профессиональные традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.

Постановление ГКСЭ от 17 апреля 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу с 1 января 2021 г.