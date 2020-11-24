|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА В БЕЛАРУСИ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
13:41 25.11.2020
Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 12 от 9 ноября 2020 г. утверждены Правила профессиональной этики судебного эксперта.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основой для правил являются законодательство, критерии нравственности, традиции судебно-экспертной деятельности, общепринятые нормы этики и морали.
Они содержат общие нормы профессиональной этики с учетом специфики судебно-экспертной деятельности.
Правилами определены требования: общего характера; к гласности и предоставлению информации; регулирующие отношения судебного эксперта с гражданами; регулирующие отношения судебного эксперта с коллегами, представителями государственных органов и иных организаций; к разрешению конфликтных ситуаций; к ответственности судебного эксперта.
В частности, установлены принципы, которыми должен руководствоваться судебный эксперт в своей профессиональной деятельности: независимости; объективности и беспристрастности; порядочности; профессиональной компетентности; безупречного поведения; конфиденциальности.
Если вопросы профессиональной этики не урегулированы законодательством в сфере судебно-экспертной деятельности или данными правилами, судебный эксперт должен соблюдать сложившиеся профессиональные традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.
Постановление ГКСЭ от 17 апреля 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил профессиональной этики лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность» признается утратившим силу.
Правовой акт вступает в силу с 1 января 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2020
Курсы в банках
на 25.11.2020
Конвертация в банках
на 25.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте