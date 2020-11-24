Указом № 437 от 23 ноября 2020 г. «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» утверждены Правила о порядке реализации древесины на корню и в заготовленном виде.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, реализация древесины координируется Министерством лесного хозяйства.

В правилах оговариваются случаи, когда древесина на корню реализуется вне биржевых торгов.

При этом объем древесины на корню, реализуемой по заявкам облисполкомов деревообрабатывающим производствам юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, подчиненных Министерству лесного хозяйства, устанавливается в размере не менее 7,5% от расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, находящихся в ведении Минлесхоза, пропорционально по группам древесных пород.

Причем общий объем древесины на корню, реализуемой по заявкам облисполкомов, не должен превышать 15% от расчетной лесосеки в лесах лесного фонда, находящихся в ведении Минлесхоза, пропорционально по группам древесных пород.

В Правилах также определены случаи реализации древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов. Под реализацией древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов понимается совершение сделок с такой древесиной по гражданско-правовым договорам.

В указе идет речь про объемы реализации древесины на корню и деловой древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов, определен порядок реализации древесины на корню и в заготовленном виде на биржевых торгах. Отдельная глава Правил касается установления цены на древесину.

Указ вступает в силу в следующем порядке: пункты 1–3 – с 1 января 2021 г.; иные положения указа – после его официального опубликования.

В свою очередь Министерство лесного хозяйства разъяснило некоторые нюансы указа, утверждая, что он учитывает интересы всех заинтересованных сторон.

Так, среди новаций – предоставление лесхозам возможности выставлять для заготовки на биржевые торги древесину на корню для проведения сплошных санитарных рубок. Ожидается, что это положительно повлияет на развитие бизнеса в небольших городах и сельской местности.

Ранее разрешалось реализовывать древесину на корню для заготовки лишь при проведении рубок главного пользования по мягколиственной группе древесных пород на труднодоступных участках. Во всех остальных случаях действовал запрет на реализацию древесины на корню.

Изменения коснулись и процедуры проведения закупок. Так, подчиненные Минлесхозу организации получили право приобретать друг у друга товары/работы/услуги для собственных нужд без процедуры проведения госзакупок.

В Минлесхозе также пояснили усовершенствованный механизм выставления древесины в заготовленном виде на биржевые торги.

В частности, начиная с 1 января 2021 года, ресурс будет выставляться следующим образом:

на годовые биржевые торги - 60% от запланированного для реализации на биржевых торгах годового объема древесины в заготовленном виде (ранее было 40%);

на квартальные биржевые торги - не более ¼ объема древесины в заготовленном виде, не реализованного на годовых биржевых торгах, и весь объем деловой древесины в заготовленном виде, не реализованный на текущих торгах предыдущего квартала (ранее было 10%);

на текущие биржевые торги – 40% долями от запланированного для реализации на биржевых торгах годового объема древесины в заготовленном виде (выставляется равными долями), а также объем древесины, не реализованный на годовых, квартальных торгах, и древесина в заготовленном виде из дополнительно образовавшегося в течение года объема (прочие рубки и другие внеплановые мероприятия).

Все эти изменения призваны помочь крупным переработчикам эффективнее спланировать свою производственную деятельность, дадут возможность новым юридическим лицам приобрести необходимый ресурс, не дожидаясь годовых биржевых торгов и, как следствие, безболезненно войти на рынок, а мелких переработчиков сделают более конкурентоспособными.

Кроме того, в указе уточнены отдельные требования к реализации древесины: предоставлена возможность реализации древесины на корню по согласованию с облисполкомами вне биржевых торгов юридическим лицам, ИП, а также другим субъектам малого бизнеса, осуществляющим переработку и поставку продукции на экспорт.