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МИНПРИРОДЫ ИЗУЧЕНЫ ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЮРЛИЦАМИ
14:24 24.11.2020
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды изучило поступившие предложения по проекту постановления «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Обсуждение проходило с 4 по 14 ноября 2020 г. на Правовом форуме Беларуси. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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