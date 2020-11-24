Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды изучило поступившие предложения по проекту постановления «Об изменении постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Обсуждение проходило с 4 по 14 ноября 2020 г. на Правовом форуме Беларуси. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.