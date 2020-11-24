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В МЧС БЕЛАРУСИ РАССМОТРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

13:20 24.11.2020 Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в процессе обсуждения поступило 27 комментариев от 3 участников (от одного из которых замечания и (или) предложения пришли по электронной почте). Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.