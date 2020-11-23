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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ АЛКОГОЛЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ИМПОРТА В 2021 ГОДУ


10:51 24.11.2020

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 73 от 17 ноября 2020 года утвержден перечень алкогольных напитков на 2021 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в перечень вошли 22 наименования французского шампанского: Moet & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Bollinger и др.

В списке также присутствуют 52 наименования коньяков из Армении, Молдовы, Франции, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет: Hennessy, Martell, Erebuni, Armenia, Legenda Moldovei, Camus, Rémy Martin, Courvoisier, Meukow Napoleon Cognac и др.

Кроме того, в перечень вошли виноградные вина с минимальной ценой на складе производителя 10 евро за бутылку емкостью 0,75 л.

В список включены 85 наименований виски (Великобритания, США, Ирландия Канада), 26 наименований рома (Багамы, Великобритания, Венесуэла, Куба) и 3 джина (Великобритания и США).

Следует отметить, что по сравнению с перечнем 2020 года сократилось количество наименований виски (-13), рома (-5) и джина (-1).
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