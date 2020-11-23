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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

09:53 24.11.2020 Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об утверждении программ подготовки работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов». Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г. В процессе обсуждения поступило 2 замечания от 1 участника. Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний можно на сайте НЦПИ.