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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
09:53 24.11.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об утверждении программ подготовки работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 ноября 2020 г.
В процессе обсуждения поступило 2 замечания от 1 участника.
Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний можно на сайте НЦПИ.
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