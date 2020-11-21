На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта являются общественные отношения в области обеспечения химической безопасности в части регулирования обращения запрещенных либо строго ограниченных химических веществ и особо опасных пестицидных составов, включенных в Приложение III к Роттердамской конвенции.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 ноября по 2 декабря 2020 г.