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ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
14:43 23.11.2020
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта являются общественные отношения в области обеспечения химической безопасности в части регулирования обращения запрещенных либо строго ограниченных химических веществ и особо опасных пестицидных составов, включенных в Приложение III к Роттердамской конвенции.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 ноября по 2 декабря 2020 г.
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