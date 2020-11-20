Совет министров станет одним из учредителей газет «Рэспубліка» и «Звязда». Об этом говорится в постановлении правительства № 665 от 19 ноября 2020 г.

Как отмечается в документе, решение принято «в целях упорядочения деятельности отдельных средств массовой информации».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.