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СОВМИН БЕЛАРУСИ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ «РЭСПУБЛІКА» И «ЗВЯЗДА»
11:28 23.11.2020
Совет министров станет одним из учредителей газет «Рэспубліка» и «Звязда». Об этом говорится в постановлении правительства № 665 от 19 ноября 2020 г.
Как отмечается в документе, решение принято «в целях упорядочения деятельности отдельных средств массовой информации».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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