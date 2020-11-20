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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ


10:16 23.11.2020

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» приняты постановление Совета министров от 30 октября 2020 г. № 618 и постановление Министерства финансов от 30 октября 2020 г. № 44.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень правовых актов, в которые вносятся изменения постановлением № 618, в том числе вошло постановление правительства от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля».

Корректировка его положений направлена на конкретизацию перечня уполномоченных госорганов в части включения в него госучреждения «Администрация Парка высоких технологий», уточнение порядка применения мер внутреннего контроля в части конкретизации его основных направлений, уточнение содержания правил внутреннего контроля в части необходимости включения в них:

положений, предусмотренных Законом № 165-З, о системах идентификации, при их использовании лицами, осуществляющими финансовые операции (включая сведения о порядке использования таких систем идентификации);

сведений о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах с целью отнесения их к:

иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый президентом перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам;

лицам, причастным к террористической деятельности.

Что касается изменений, предусмотренных постановлением Минфина № 44, то с 20 ноября расширены и уточнены права и обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции, при осуществлении внутреннего контроля по:

определению и оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных приступным путем;

осуществлению идентификации (верификации) участников финансовых операций на рынке ценных бумаг;

использованию информационных технологий при проведении финансовых операций (информационные базы данных, удаленные точки доступа, порядок обновления информации);

осуществлению операций, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций.

Также среди нововведений:

определение сроков завершения идентификации участников финансовой операции после заключения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме сроков проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе;

дополнение положений, предусматривающих обеспечение хранения документов, относящихся к деятельности клиентов;

уточнение требований к содержанию правил внутреннего контроля, аналогичные постановлению № 618;

установление необходимости применения при выплате страхового возмещения (обеспечения) страховыми организациями расширенных мер внутреннего контроля для дополнительной проверки получателей страховых выплат и их бенефициарных владельцев (при наличии), когда получатель и (или) его бенефициарный владелец (при наличии) имеют высокую степень риска.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, при выплате страхового возмещения (обеспечения) по договорам добровольного страхования страховщики принимают меры, предусмотренные абзацем шестнадцатым части первой статьи 6 Закона № 165-З, в отношении выгодоприобретателя по договору страхования или иного лица, имеющего законное право на получение страхового возмещения (обеспечения).

При установлении высокой степени риска лицо, ответственное за принятие решения о выплате страхового возмещения (обеспечения), информирует должностное лицо, ответственное за выполнение правил внутреннего контроля в страховой организации.

Указанные мероприятия закрепляются в правилах внутреннего контроля и реализуются страховщиком до момента осуществления страховой выплаты.

В соответствии с Законом № 165-З также были внесены изменения в постановления Госкомимущества и Министерства юстиции, с комментариями к которым можно ознакомиться, перейдя по ссылкам:

об изменениях требований к правилам внутреннего контроля организаций по госрегистрации недвижимости;

об изменениях требований к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами;

об изменениях требований к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро.
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