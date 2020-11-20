ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЛЕСХОЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПО РЯДУ ПРОЕКТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХОТЫ


17:49 20.11.2020

Минлесхоз подвел итоги по ряду проектов ведомственных постановлений по вопросам охоты.

Общественное обсуждение ряда проектов постановлений Министерства лесного хозяйства по вопросам охоты проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 ноября.

В частности, на обсуждение выносились следующие нормативные акты:

«Об установлении форм журналов регистрации охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним»;

«Об установлении порядка расчета пропускной способности охотничьих угодий»;

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения контрольных учетов охотничьих животных, применения результатов контрольных учетов охотничьих животных для планирования их изъятия и иных целей»;

«Об утверждении Порядка апробирования новых научно обоснованных методик проведения учетов охотничьих животных, планирования их изъятия, проведения биотехнических мероприятий, установления критериев отнесения охотничьих животных к трофейным и (или) селекционным»;

«Об утверждении Правил регистрации охотничьих собак и ловчих птиц»;

«О планировании изъятия охотничьих животных нормируемых видов, за исключением зубра (резервный генофонд)»;

«Об установлении форм актов об обнаружении охотничьего животного нормируемого вида».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по первым четырем проектам замечания и (или) предложения не поступили.

По проектам постановлений «Об утверждении Правил регистрации охотничьих собак и ловчих птиц» и «О планировании изъятия охотничьих животных нормируемых видов, за исключением зубра (резервный генофонд)» поступило по 2 комментария, не относящихся к их предмету регулирования правовых отношений.

Что касается проекта постановления «Об установлении форм актов об обнаружении охотничьего животного нормируемого вида», то по нему поступило 2 замечания и (или) предложения, одно из которых не относится к предмету регулирования правовых отношений данного проекта, второе предложение учтено частично.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2020
валюта курс
EUR 3.0286
USD 2.5564
RUB 3.3512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0300 +0.0014
USD 2.5522 -0.0042
RUB 3.3559 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0280 3.0310
USD 2.5530 2.5560
RUB 3.3410 3.3530
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1870
EUR/RUB 90.2200 90.7000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте