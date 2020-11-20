Минлесхоз подвел итоги по ряду проектов ведомственных постановлений по вопросам охоты.

Общественное обсуждение ряда проектов постановлений Министерства лесного хозяйства по вопросам охоты проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 ноября.

В частности, на обсуждение выносились следующие нормативные акты:

«Об установлении форм журналов регистрации охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним»;

«Об установлении порядка расчета пропускной способности охотничьих угодий»;

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения контрольных учетов охотничьих животных, применения результатов контрольных учетов охотничьих животных для планирования их изъятия и иных целей»;

«Об утверждении Порядка апробирования новых научно обоснованных методик проведения учетов охотничьих животных, планирования их изъятия, проведения биотехнических мероприятий, установления критериев отнесения охотничьих животных к трофейным и (или) селекционным»;

«Об утверждении Правил регистрации охотничьих собак и ловчих птиц»;

«О планировании изъятия охотничьих животных нормируемых видов, за исключением зубра (резервный генофонд)»;

«Об установлении форм актов об обнаружении охотничьего животного нормируемого вида».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по первым четырем проектам замечания и (или) предложения не поступили.

По проектам постановлений «Об утверждении Правил регистрации охотничьих собак и ловчих птиц» и «О планировании изъятия охотничьих животных нормируемых видов, за исключением зубра (резервный генофонд)» поступило по 2 комментария, не относящихся к их предмету регулирования правовых отношений.

Что касается проекта постановления «Об установлении форм актов об обнаружении охотничьего животного нормируемого вида», то по нему поступило 2 замечания и (или) предложения, одно из которых не относится к предмету регулирования правовых отношений данного проекта, второе предложение учтено частично.