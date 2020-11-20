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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ВЫЗВАВШИЕ В ОБЩЕСТВЕ РЕЗОНАНС ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ


17:09 20.11.2020

На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты во втором чтении приняли поправки к законопроекту «О гражданстве Республики Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект направлен на совершенствование законодательства о гражданстве с учетом практики его применения, улучшение демографического потенциала и обеспечение внутренней безопасности государства, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства Республики Беларусь.

В частности, законопроектом предусматривается:

возможность приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими в Республике Беларусь, родители которых являются лицами без гражданства;

определена компетенция органов внутренних дел по направлению материалов Президенту Республики Беларусь об утрате гражданства Республики Беларусь лицами, которые его приобрели не по рождению, на основании участия таких лиц в экстремистской деятельности или причинения ими тяжкого вреда интересам Республики Беларусь;

сужен круг лиц, имеющих право на восстановление в гражданстве Республики Беларусь;

исключена норма о прекращении рассмотрения заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в случае, если в период его рассмотрения лицо, обратившееся с заявлением, признано судом недееспособным;

уточнен порядок приобретения гражданства Республики Беларусь в случае установления материнства (отцовства) и др.
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