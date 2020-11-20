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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ЛТП В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ


16:50 20.11.2020

На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты во втором чтении приняли поправки к законопроекту «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предлагается закрепить новую категорию граждан, которые могут направляться и находиться в ЛТП: трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и предоставляет право постоянно действующим комиссиям по координации работы по содействию занятости населения принимать решение о необходимости направления таких граждан в ЛТП.

Кроме того, предлагается установить перечень документов, подаваемых в суд, при направлении в ЛТП трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни

Помимо этого, в законопроекте предлагается разделить ЛТП на два вида в зависимости от условий принудительной изоляции: ЛТП для нахождения граждан, впервые направленных в ЛТП, ЛТП для нахождения граждан, ранее судимых, а также направленных в ЛТП во второй и более раз, предусмотреть ограничения в материально-бытовом обеспечении для граждан, находящихся в ЛТП, ранее судимых, а также направленных в ЛТП во второй и более раз, по сравнению с гражданами, впервые направленных в ЛТП

В законопроекте предлагается уменьшить с 25% до 15% размер заработной платы и приравненных к ней доходов, которые зачисляются на лицевой счет граждан, содержащихся в ЛТП и обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и имеющих задолженность по возмещению таких расходов.

Предложения некоторых депутатов в части исключения необходимости проведения медицинского освидетельствования граждан на предмет наличия либо отсутствия у них заболевания, препятствующего нахождению в ЛТП, перед вынесением им предупреждения о возможности направления их в лечебно-трудовой профилакторий (такое медицинское обследование проводится непосредственно перед принятием решений о направлении граждан в ЛТП) были учтены в процессе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.
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