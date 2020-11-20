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МИНЮСТ УТОЧНИЛ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ РИЭЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКИХ БЮРО


16:18 20.11.2020

Постановлением Минюста № 161 от 3 ноября 2020 г. внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро.

Как сообщает Национальный правой интернет-портал, изменениями предусмотрены:

возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе;

установление порядка завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичности проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

уточнение критериев и признаков подозрительных финансовых операций.

Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.
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