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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЮСТ УТОЧНИЛ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ РИЭЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, АДВОКАТОВ И АДВОКАТСКИХ БЮРО
16:18 20.11.2020
Постановлением Минюста № 161 от 3 ноября 2020 г. внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро.
Как сообщает Национальный правой интернет-портал, изменениями предусмотрены:
возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе;
установление порядка завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичности проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
уточнение критериев и признаков подозрительных финансовых операций.
Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.
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