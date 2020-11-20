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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНО
15:32 20.11.2020
На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты во втором чтении приняли проект Закона «Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи».
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект предусматривает совершенствование правового регулирования общественных отношений в сфере здравоохранения.
Проектом закона, в частности, устанавливаются порядок медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения, оказания медицинской помощи пациентам по профилям заболеваний, состояниям, синдромам, оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, обращения медицинских изделий, предоставления информации, составляющей врачебную тайну.
Законопроектом также определяются новые виды экспертиз и виды патологоанатомического исследования, расширяются права пациентов и обязанности медицинских работников, вводятся понятия обоснованного профессионального риска и резидентуры.
Документом расширяется перечень организаций здравоохранения, уполномоченных на проведение обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, и закрепляется право граждан Республики Беларусь при оказании им медицинской помощи в условиях отделения дневного пребывания на обеспечение за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов лекарственными средствами, медицинскими изделиями и биомедицинскими клеточными продуктами.
Наряду с этим законопроектом предлагается дополнить Закон «О здравоохранении» положениями, предусматривающими введение государственного социального заказа в области здравоохранения и регламентирующими порядок информационного обеспечения в указанной сфере.
Кроме того, проектом закона вносятся изменения в Закон Республики Беларусь «Об оказании психологической помощи» в целях приведения его в соответствие с указом от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании лицензирования» и Законом «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи».
В связи с этим законопроектом исключаются положения, определяющие лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи, уточняются определение термина «психолог», а также условия, при которых психологи не допускаются к непосредственному оказанию психологической помощи.
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