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ИЗМЕНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
14:44 20.11.2020
Постановлением Государственного комитета по имуществу № 24 от 17 ноября 2020 г. внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Как сообщает Национальный правой интернет-портал, регистраторы республиканской и территориальных организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, помимо идентификации участников финансовой операции, будут проводить также их верификацию, обновление (актуализацию) данных о них.
Как сообщили в пресс-службе Госкомимущества, указанные действия будут совершаться организациями по регистрации (независимо от того, были совершены финансовые операции или нет) в случае наличия высокой степени риска при осуществлении финансовой операции, определяемой в соответствии с рекомендациями по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
Документ разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Постановление вступило в силу 20 ноября 2020 г.
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