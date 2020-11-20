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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕПУТАТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНАМ ПО ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЮ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
13:22 20.11.2020
На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты в первом чтении одобрили проект Закона «Об изменении законов» (по вопросам технического регулирования и энергосбережения).
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, с учетом изменившихся подходов в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия законопроектом предлагается корректировка ряда нормативных правовых актов.
Изменения и дополнения касаются, главным образом, закрепления положения о непосредственном применении норм технических регламентов Евразийского экономического союза на территории Республики Беларусь, уточнения общих подходов к установлению юридической силы (в контексте обязательности) всех технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, в том числе юридической силы технических кодексов установившейся практики и государственных стандартов Республики Беларусь.
В частности, в Кодексе торгового мореплавания Республики Беларусь предлагается ввести понятие «техническое наблюдение», а также откорректировать определение термина «классификационное общество», которое вместо технического надзора будет осуществлять техническое наблюдение за судами во время их строительства и эксплуатации.
Устанавливается, что в Беларуси классификационные общества осуществляют деятельность в соответствии с требованиями законодательства и международных договоров Республики Беларусь в области морского транспорта.
В Законе «О газоснабжении» в целях однозначного толкования круга субъектов, которые вправе выступать в качестве газоснабжающей организации и поставщика газа, уточняется определение соответствующих терминов. Кроме того, упраздняется ограничение, согласно которому заказчиком при строительстве объектов газораспределительной системы могут выступать только газоснабжающие организации;
В Законе «Об энергосбережении» конкретизируется определение термина «норма расхода топливно-энергетических ресурсов», вводится понятие «предельный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов», устанавливаются показатели в сфере энергосбережения, уточняются особенности установления норм расхода топливно-энергетических ресурсов, корректируются полномочия государственных органов и организаций в сфере энергосбережения.
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