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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ БУДУТ РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ ЛИБО РЕВИЗОРЫ


12:07 20.11.2020

На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты в первом чтении одобрили поправки к Закону «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в связи с оптимизацией контрольных функций предлагается в качестве органа контроля потребительских обществ, их союзов избирать ревизионную комиссию либо только ревизора.

Кроме того, проектом закона предлагается исключить нормы, предусматривающие необходимость заключения трудовых договоров (контрактов) с председателями ревизионных комиссий потребительских обществ и их союзов, а также пересмотреть их основные функции, исключив из них осуществление контроля за деятельностью организаций, созданных обществом, союзом.

С учетом практики применения предлагается предусмотреть возможность определения общим собранием потребительского общества порядка проведения такого собрания и принятия им решений.

Проектом закона упрощается процедура согласования кандидатур для назначения на руководящие должности. Предлагается исключить нормы о необходимости согласования кандидатур на должности заместителей председателей правлений потребительских обществ, их областных союзов с соответствующими районными, областными исполнительными и распорядительными органами, сохранив при этом обязанность согласования с указанными органами кандидатур для избрания на должности председателей правлений потребительских обществ, их областных союзов.

Кроме того, законопроектом уточняется терминология с учетом терминов, используемых в других законодательных актах.

Предлагается предусмотреть возможность принятия решения о реорганизации или ликвидации союза потребительских обществ при согласии всех представителей членов союза потребительских обществ, присутствующих на общем собрании представителей членов союза, поскольку в силу объективных причин (болезнь, отпуск, командировка и др.) представитель члена союза не всегда может принимать участие в работе общего собрания, и присутствие на собрании одновременно всех представителей членов союза не всегда возможно.

Действующий закон о потребкооперации дополняется нормами, регулирующими вопросы ведения учета и отчетности, а также определяющими перечень обязательных для ведения и хранения документов потребительских обществ (их союзов).
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