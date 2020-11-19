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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НОТАРИУСОВ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ


11:22 20.11.2020

Постановлением Министерства юстиции № 159 от 3 ноября 2020 года внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, утвержденную постановлением Минюста № 184 от 4 октября 2016 г.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, нотариус проводит оценку рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с документальным фиксированием результатов такой оценки не реже одного раза в три года.

Постановлением уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций, при установлении которых финансовая операция является подозрительной и подлежит особому контролю.

Кроме того, предусмотрено внесение дополнений в части проведения мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый президентом перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.

Расчеты по финансовой операции с недвижимым (движимым) имуществом на сумму более 100 базовых величин осуществляются в наличной форме.

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 г.
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