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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕДРИТЬ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:38 20.11.2020
На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты в первом чтении приняли проект Закона «О саморегулируемых организациях».
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения в Республике Беларусь механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, что является важным составным элементом реализации стратегии дальнейшего экономического развития страны.
Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Его ключевой идеей является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка.
Саморегулирование, как в общем случае, так и в предпринимательской деятельности, осуществляется посредством создания саморегулируемой организации.
Законопроектом предлагается определить принципы и виды саморегулирования в Республике Беларусь, порядок присвоения некоммерческим организациям статуса саморегулируемых организаций, законодательные требования к организации функционирования и к осуществлению такими организациями своей текущей деятельности, основные условия членства в них.
Законопроектом также регламентируются порядок применения саморегулируемой организацией мер воздействия в отношении своих членов, а также вопросы взаимодействия саморегулируемых организаций с республиканскими органами государственного управления, иными государственными органами.
Принятие законопроекта позволит снизить непосредственное участие государства в регулировании предпринимательской и профессиональной деятельности субъектов при сохранении ответственности бизнеса перед потребителями.
Саморегулирование бизнеса может стать эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечить снижение государственных расходов на государственное управление, а также большую гибкость и больший учет интересов участников рынка.
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