ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕДРИТЬ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТИ


10:38 20.11.2020

На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты в первом чтении приняли проект Закона «О саморегулируемых организациях».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения в Республике Беларусь механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, что является важным составным элементом реализации стратегии дальнейшего экономического развития страны.

Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Его ключевой идеей является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка.

Саморегулирование, как в общем случае, так и в предпринимательской деятельности, осуществляется посредством создания саморегулируемой организации.

Законопроектом предлагается определить принципы и виды саморегулирования в Республике Беларусь, порядок присвоения некоммерческим организациям статуса саморегулируемых организаций, законодательные требования к организации функционирования и к осуществлению такими организациями своей текущей деятельности, основные условия членства в них.

Законопроектом также регламентируются порядок применения саморегулируемой организацией мер воздействия в отношении своих членов, а также вопросы взаимодействия саморегулируемых организаций с республиканскими органами государственного управления, иными государственными органами.

Принятие законопроекта позволит снизить непосредственное участие государства в регулировании предпринимательской и профессиональной деятельности субъектов при сохранении ответственности бизнеса перед потребителями.

Саморегулирование бизнеса может стать эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечить снижение государственных расходов на государственное управление, а также большую гибкость и больший учет интересов участников рынка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2020
валюта курс
EUR 3.0286
USD 2.5564
RUB 3.3512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0286 -0.0033
USD 2.5564 +0.0036
RUB 3.3512 -0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0290 3.0350
USD 2.5550 2.5570
RUB 3.3470 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1890
EUR/RUB 90.4000 90.7000
USD/RUB 76.2500 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте