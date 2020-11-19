На заседании четвертой сессии Палаты представителей седьмого созыва 19 ноября 2020 года депутаты в первом чтении приняли проект Закона «О саморегулируемых организациях».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект направлен на создание правовых условий для внедрения в Республике Беларусь механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, что является важным составным элементом реализации стратегии дальнейшего экономического развития страны.

Саморегулирование подразумевает альтернативный механизм частного контроля и регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Его ключевой идеей является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка.

Саморегулирование, как в общем случае, так и в предпринимательской деятельности, осуществляется посредством создания саморегулируемой организации.

Законопроектом предлагается определить принципы и виды саморегулирования в Республике Беларусь, порядок присвоения некоммерческим организациям статуса саморегулируемых организаций, законодательные требования к организации функционирования и к осуществлению такими организациями своей текущей деятельности, основные условия членства в них.

Законопроектом также регламентируются порядок применения саморегулируемой организацией мер воздействия в отношении своих членов, а также вопросы взаимодействия саморегулируемых организаций с республиканскими органами государственного управления, иными государственными органами.

Принятие законопроекта позволит снизить непосредственное участие государства в регулировании предпринимательской и профессиональной деятельности субъектов при сохранении ответственности бизнеса перед потребителями.

Саморегулирование бизнеса может стать эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечить снижение государственных расходов на государственное управление, а также большую гибкость и больший учет интересов участников рынка.