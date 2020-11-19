Постановлением Министерства здравоохранения № 99 от 17 ноября 2020 г. установлены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, а также используемых материалов и реагентов.

В частности, исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 будет стоить Br53,0, диагностика на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов - Br31,5.

Определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа обойдется в Br37,5.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.